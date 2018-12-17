Консерваторы готовят новый референдум по Brexit за спиной у Мэй - СМИ

Высокопоставленные консерваторы без ведома премьер-министра Терезы Мэй готовят новый референдум по Brexit.



Об этом сообщает The Sunday Times со ссылкой на источники.



По данным издания, 13 декабря высокопоставленный член Консервативной партии, министр кабинета Дэвид Лидингтон провел переговоры с депутатами от Лейбористской партии, пытаясь прозондировать почву по поводу возможности нового референдума и его поддержки лейбористами.



По мнению консерваторов, последние действия Мэй в вопросе Brexit привели к "неделе британского унижения" на международной арене.



Кроме того, глава аппарата премьер-министра Гэвин Барвелл на прошлой неделе заявил, что проведение второго референдума было бы "единственным выходом" из сложившейся ситуации. По мнению чиновника, у Мэй мало шансов убедить парламентариев поддержать ее соглашение с Брюсселем.



Как известно, Великобритания так и не смогла ратифицировать соглашение о Brexit. Голосование за этот документ должно было пройти 11 декабря, однако Мэй перенесла его неопределенный срок.



Официально датой выхода Великобритании из ЕС является 29 марта 2019 г.

