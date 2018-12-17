В Киеве проститутки вышли на митинг

В центре Киева на Михайловской площади прошла акция протеста работниц секс-индустрии. Об этом сообщают Вести в понедельник, 17 декабря.



Около 20 женщин, скрывая свои лица, вышли на митинг с целью привлечь внимание власти к своим проблемам. Одно из главных требований – перевод деятельности проституток в правовое поле.







Ведь проституцию они считают свободным выбором совершеннолетних граждан, а не уголовным преступлением, – пишет издание.



Женщины требуют смягчить ответственность за занятие проституцией. На сегодня санкция статьи Уголовного кодекса за это правонарушение предполагает тюремное заключение на срок от года до трех. Административная же ответственность сводится к штрафам и общественным работам.



"Мы требуем не только отмены административной ответственности, но и уголовной, за сутенерство и сводничество. Дело в том, что для нашей же безопасности мы вынуждены жить и работать в парах или группами. Это могут квалифицировать как уголовное преступление, но это неправильно. Мы требуем перевести нашу деятельность в легальное поле, ведь, по сути, это такая же работа, как любая другая. Это наш выбор", – сказала координатор акции Наталья Дорофеева.



Женщины вышли на акцию с плакатами "Сама виновата", "Знала, на что шла", "Безразличие = насилие".



Отмечается, что 17 декабря отмечают Международный день защиты секс-работников от насилия и жестокости. В этот день все неравнодушные к проблеме дискриминации секс-работниц выходят на улицы с красными зонтами.