В Украине насчитали более 600 тысяч "евроблях"

По состоянию на начало ноября 2018 года в Украине находилось около 630 тысяч автомобилей на еврономерах. Об этом заявил заместитель министра финансов Сергей Верланов, сообщает пресс-служба Минфина.



По его словам, в Минфине рассчитывают получить от растаможивания "евроблях" от пяти до 10 млрд грн.



Верланов отметил, что установленные законом условия растаможивания автомобилей, являются эксклюзивными.



"Ставки пошлин и акциза беспрецедентно снижены. Конечно, есть определенная граница, когда растаможка подержанного авто является экономически нецелесообразной. Как правило, это 13-20-летнего возраста автомобили. Если владельцы не захотят их растаможивать, пусть утилизируют или вывозят за пределы Украины", - сказал заместитель министра.



Верланов также напомнил о том, что в законе есть четкая норма, которая соотносится с Бюджетным кодексом и с законом о государственном бюджете, по которой все эти платежи пойдут в Пенсионный фонд.

