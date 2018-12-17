Онуфрий автоматически потеряет титул митрополита Киевского - Епифаний

После создания единой поместной Православной церкви Украины бывший глава УПЦ Московского патриархата Онуфрий будет называться митрополитом Русской православной церкви в Украине



Об этом сообщил глава Православной церкви Украины Епифаний в интервью ТСН .



"Вселенский патриарх адресовал письмо лично митрополиту Онуфрию, которому было четко сказано о том, что после Объединительного собора, избрания предстоятеля этой объединенной церкви, митрополита Киевского, он автоматически становится каноническим митрополитом Киевским. С того времени, соответственно, не может существовать два митрополита Киевских. Соответственно, митрополит Онуфрий будет только митрополитом Русской православной церкви в Украине", - сказал предстоятель он.



Он добавил, что приходы бывшего Московского патриархата теперь "находятся в лоне Русской Православной Церкви, имея украинскую регистрацию".

