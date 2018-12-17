Кремль о создании ПЦУ: Мы не вправе вмешиваться

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не вправе вмешиваться в церковные процессы в Украине, сообщает Интерфакс в понедельник, 17 декабря.



"Отношение нашей российской православной церкви к этим процессам очень хорошо известно и вы знаете, что речь идет о межцерковных отношениях. В данном случае мы не считаем себя вправе вмешиваться в эти процессы", - сказал он, отвечая на вопрос о позиции Кремля в связи с созданием автокефальной церкви в Украине.



Он отметил при этом: "Хотя мы видим, что эти процессы на Украине, раскольническая деятельность, там плотно перемешаны с политикой, что, конечно, по церковным канонам вряд ли допустимо".



"Но, с другой стороны, мы знаем, что раскольники церковных канонов особо не соблюдают", - добавил Песков.

