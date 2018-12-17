Местные выборы в Украине должны состояться, несмотря на военное положение – Могерини

Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини отметила, что местные выборы в Украине должны состояться, несмотря на военное положение.



"Сегодня с премьером мы говорили о местных выборах, которые должны состояться, в том числе в тех районах, где применяется военное положение. Мы получили гарантии того, что временные меры скоро закончатся, и работа будет продолжена, как только это будет возможно. И не скажется плохо на избирательном процессе в стране", - сказала она на совместном брифинге с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом по итогам заседания Совета ассоциации Украина-ЕС в понедельник в Брюсселе.



По ее словам, вопрос введения военного положения обсуждался не только на встрече с украинским премьером, но и во время визита президента Украины Петра Порошенко в Брюссель на прошлой неделе.



Ф.Могерини отметила, что необходимо избегать негативных последствий для соответствующих регионов Украины, где введено военное положение.

