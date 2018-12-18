"Воля" планирует повысить стоимость услуг на 10-20%

Компания "Воля" (Киев) планирует в 2019 году повысить стоимость услуг на 10-20%, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" коммерческий директор компании Михаил Дмитриченко.



"Повышение планируется – где-то на 10-20%. Для некоторых пакетов - больше, для некоторых - меньше. Это очень индивидуально и зависит от того, к примеру, как много в выбранном пакете каналов, зависящих от валюты, и таких факторов очень много", - отметил он.



Как отметил М.Дмитриченко, в целом по рынку прогнозы по росту цен выше, чем у "Воли".



"По итогу года мы ожидаем до 30% рост стоимости услуг по рынку в целом, если не будет каких-либо катаклизмов", - сказал он со ссылкой на межоператорское обсуждение данного вопроса.



Как сообщалось, "Воля" ожидает в 2018 году увеличение ARPU (средняя выручка от одного пользователя) на 25% по сравнению с 2017 годом - до 137 грн.



Компания "Воля" обслуживает около 2 млн абонентов кабельного ТВ и интернета в 35 городах Украины. Находится в управлении фонда Providence Equity Partners (34,92%), частной международной инвестиционной компании SigmaBleyzer (15,3%) и ЕБРР (11,7%).

