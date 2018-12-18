Мы должны вернуть оккупированный Крым - Епифаний

Предстоятель единой Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что Украина должна вернуть оккупированный Крым и частично оккупированный Донбасс.



Об этом сообщает " Радио Свобода".



"У нас есть оккупированный Крым, мы должны его вернуть, у нас есть частично оккупированный Донбасс, и мы верим, что Господь нашими молитвами пошлет нам долгожданный справедливый мир", - заявил Епифаний.



Он сказал, что будет "взвешенно работать на развитие церкви, будет духовной основой и опорой нашего украинского государства в это нелегкое время испытаний".



"Нам нужно завершить полноценное единение. Мы получаем Томос, формируем все соответствующие органы этой церкви. Это практически новая структура. Есть много работы по формированию. Но мы будем это делать спокойно, мудро, взвешенно, потому что нужно работать так, чтобы это "объединяло, а не разъединяло", - сказал митрополит.



Он также отметил, что не прекратит общение с представителями УПЦ МП.



"Когда будет томос, это будет свидетельством того, что мы на самом деле являемся автокефальной независимой церковью. Тогда мы начнем работать, общаться, приглашать, проявлять нашу любовь и взаимоуважение", - сообщил Епифаний.



По его мнению, таким образом представители УПЦ МП постепенно перейдут в украинскую церковь.



"Думаю, постепенно они поймут, что нет другого выхода, как быть в этой единой украинской церкви и вместе строить наше будущее", - сказал Епифаний.

