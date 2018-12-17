«Еще рокочет голос трубный...»

...Вот уж закавыка-то какая приключилась со мной на прошлой неделе. Как и все шумеры, я должен был бы готовиться и прислушиваться к колокольному звону в Софии Киевской, где стараниями гаранта нации выковывались расчудесные носители спасительного томоса, который должен снизойти на Украину и божественно оплодотворить ее счастьем всеобщим. Но, как назло, кто-то напел песенку из советского кинофильма «Звезда пленительного счастья». Помните вот это пронзительное: «Еще рокочет голос трубный, а командир уже в седле...»? И что-то бабахнуло по моему слуху, как трубой по башке...



..Я ломанулся к первоисточнику. Точно! Голос в песне, исполненной Владимиром Качаном, – «струнный», а не «трубный». Но поисковики – и «Гугл», и даже запрещенный «Яндекс» – подло выдают текст песни Булата Окуджавы со словами... «голос трубный». Что за черт? Но потом я понял причину навязчивых разночтений. Во-первых, указанный фильм, кажется, тоже декоммунизирован – в нем «силовики» Российской империи очень уж как-то разительно не похожи на генералов ВСУ: кавалергарды там всякие, гусары, аристократы, и никакая, понимаешь, АТО-ООС их не пыпчет, а «нация гынэ». Так что если декоммунизировали, то правильно сделали. И дуракам же закон не писан. И нехер показывать шумерам, что кто-то в древности ходил в рейтузах, а не в шароварах, а на балах-танцульках плясал под вальсы и пел романсы, а не заунывно и трагично «пэрэймався тугою про нацию» под «Плывэ кача».



Во-вторых, – и это жесткая правда! – не только колокольный перезвон был актуален для нэньки, но и шикарный голос трубный. Именно трубный – из трубы, которая может спеть и наиграть Украине отнюдь на праздничный панегирик по томосу, но вполне узнаваемый траурный, даже похоронный марш. И избегать этого должна сама Украина, не надеясь особо на чью-то помощь. Слова – суть звук пустой, улетают и растворяются в дымке, как и радостный напев...



Сначала все было в ажуре. Палата представителей Конгресса США 11 декабря приняла поддержанную демократами и республиканцами резолюцию, в которой призвала страны Евросоюза отказаться от строительства газопровода «Северный поток-2» («СП-2») из России в Европу. Потому что он-де является «радикальным шагом назад для энергетической безопасности Европы и интересов США»

Глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Реттген после «голоса трубного» из-за океана призвал Берлин немедленно пересмотреть позицию по газопроводу «СП-2» и отказаться от него. На этот раз – благо дело все подвернулось – «в связи с задержанием украинских кораблей в Керченском проливе». «Реакция ЕС должна быть последовательной и единогласной: наша сила зиждется на нашем единстве»

Украинский энергетический эксперт Дмитрий Марунич: «По сути, Европарламент поддержал Украину на словах. Каких-либо реальных рычагов давления на Германию и компании, которые участвуют в реализации проекта, у Европарламента нет. Какие-то конкретные меры может принять только Еврокомиссия, но там этот вопрос в последнее время не поднимали

Не-не, сначала все было в ажуре. Палата представителей Конгресса США 11 декабря приняла поддержанную демократами и республиканцами резолюцию, в которой призвала страны Евросоюза отказаться от строительства газопровода «Северный поток-2» («СП-2») из России в Европу. Потому что он-де является «радикальным шагом назад для энергетической безопасности Европы и интересов США». Еще двумя резолюциями Конгресс США осуждал керченский инцидент в Черном море, названный «агрессией России», и признавал голодомор 1932-1933 годов «геноцидом украинского народа». Счастья в украинской верхушке было море. «Ударный день поддержки Украины в США... Особенно приятно, что все три резолюции были приняты единогласно», – откровенно радовался гарант нашей древнешумерской нации на своей странице в «Facebook».И буквально на следующий день, 12 декабря, союзнически верная Европа таки стала во фрунт и выполнила просьбу друга-сюзерена: Европарламент принял резолюцию «О ходе имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС», в которой осудил реализацию «СП-2», назвав его не экономическим проектом, а политическим и потому особо опасным. Еще больше бальзама было пролито Европарламентом на украинские души патриотов: «Европарламент подчеркивает решающую роль Украины в европейской сети энергоснабжения, Европарламент осуждает строительство газопровода «Северный поток-2» как политический проект, который представляет угрозу европейской безопасности и усилиям по диверсификации энергопоставок». А в следующие два дня Европейский совет (типа главный орган ЕС) продлил санкции против России, припомнив ей и старые («войну в Донбассе» и «аннексию Крыма»), и новые («войну в Азовском море») грехи. Даже Италия, чье правительство уже нарекли «предательски пропутинским», голоснула «за». А канцлер Германии, несмотря на хромоту на обе ноги, изначально задала общий тренд: «Мы будем выступать за продление санкций против России. ...Мы обеспокоены поведением России. Мы не приемлем одностороннего использования Азовского моря». Как сказали, так и сделали. Радости и прочих признаков ее в шароварах стало еще больше.А потом приблизился томос, «ласковый Миша» таки «улетел в свой сказочный лес» под иступленный рев радости «Слава!» в исполнении подогретых двух-трех тысяч томософилов на Софийской площади, которые удачно имитировали заказанные «30-40 тысяч сторонников», потому что кричали, как оглашенные.Но вот он «закон похмелья», универсальный не только для алкоголиков – «если вечером было клево, то утром будет ху...во». Наступило воскресенье, а потом и понедельник забрезжил и вступил в силу всей своей тяжестью. И стало понятно, что радоваться-то особо нечему. И я не про томос сейчас. Его дадут 6 января, «на наш сочельник», сказал гарант, несмотря на характерную его оговорку на Софийской площади при характеристике «здобутой» автокефальной церкви. Оно и не удивительно – слова-то предательски созвучные. Даже в Одессе, где, казалось бы, с младых ногтей обожают своего песенного Костю-моряка, и то иногда ошибаются и поют «шаланды полные ФЕКАлий в Одессу Костя приводил...». А тут такое – не о КЕФАли речь, а целая АВТОКЕфалия для церкви обломилась. Немудрено оговориться в пылу от радости...Короче, мы не об этом сейчас – о голосе трубном. Он опять зазвучал, но уже как-то не так победно и торжественно для Украины. Европа, несмотря на призыв Конгресса США к президенту Дональду Трампу наказать всех, кто осмелится строить упомянутый «СП-2», начала давать заднюю. И талдычить про то, что газопровод все равно будет построен. Даже в Германии, куда газопровод и должен победно уткнуться. Нет, там поначалу тоже испугались и прогнулись. Например, глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Реттген после «голоса трубного» из-за океана призвал Берлин немедленно пересмотреть позицию по газопроводу «СП-2» и отказаться от него. На этот раз – благо дело все подвернулось – «в связи с задержанием украинских кораблей в Керченском проливе». «Реакция ЕС должна быть последовательной и единогласной: наша сила зиждется на нашем единстве», – радостно и верноподданнически вопил херр Реттген журналистам «The Guardian».Но даже он подстилал привычную соломку под свои призывы: дескать, несмотря на «геополитические притязания «СП-2», Евросоюз должен получить гарантии, что российский газ будет и дальше поступать через территорию Украины. Как стало известно, в понедельник вслед за херром Реттгеном о том же заговорил и министр экономики ФРГ Петер Альтмайер. Он сказал, что: а) прокладка газопровода «СП-2» возможна, если будут сохранены ключевые интересы Киева; б) даже после обострения конфликта между Москвой и Киевом Берлин не собирается уступать призывам США, Украины и членов Христианско-демократического союза (ХДС) об отказе от газопровода. Как говорится, вот тебе и «голос трубный», далеко не струнный...А знаете почему? Потому что где-где, а в прагматичной Германии, первой экономике Европы, поняли главные слова в резолюции Конгресса США по «СП-2». Слова о том, что газопровод, мол, станет «радикальным шагом назад для энергетической безопасности Европы и интересов США». Правда ведь в том, что «СП-2» если и станет «радикальным шагом назад», ТО НЕ ДЛЯ ЕВРОПЫ, а как раз для «ИНТЕРЕСОВ США» (выделено мною. – Авт.). Правда в том, что дополнительный российский газ в Европе – это стимул для ее развития. Потому что трубный газ из России на треть дешевле, чем предлагаемый сжиженный газ из США, которые хотят им заместить газ из России. Вот в этом интерес Штатов – в поставках своего газа в Европу. И в деньгах, которые они хотят получить за свое сырье из Европы и которые не хотят отдавать России, ее «Газпрому», а не только в геополитике или в «сдерживании России». Прагматичный Трамп умеет считать деньги, хочет это делать и обогащать свою страну. И ему глубоко плевать, что экономика Европы, всех американских сателлитов, будет стагнировать или понесет убытки. Разоренными и слабыми легче управлять.Но в Германии это понимают. Равно как и точно знают, что позиция США вольно или невольно, но ведет европейские экономики именно к стагнации, так как нужного объема сжиженного газа для Европы у США пока нет. Вообще нет в природе! То есть в природе он, может быть, и есть. Но его еще надо добыть, сжижить, переправить «через лужу» (Атлантику), разжижить и потом только поставить потребителям. А это время и деньги! А российский газ – вот он. Идет по уже работающему «Северному потоку-1» и пойдет его еще больше по «СП-2». И больше, и – это немаловажно! – дешевле.А вот и два мнения двух экспертов – российского и украинского, которые, несмотря на обещанный томос и «украинско-российскую войну», мало чем отличаются друг от друга. Гендиректор российского Института национальной энергетики Сергей Правосудов сказал журналистам: «Европарламент не регулирует международные газовые проекты, это прерогатива стран. Поэтому резолюция никак не повлияет на проект, Европарламент просто обозначил свою позицию. Этот документ не имеет никакой практической реализации, пока страны, которые выдают разрешения на строительство, не изменят своей позиции, это никак не повлияет. ...Сейчас поздно что-либо делать, проект уже в той стадии, когда остановить его практически невозможно. Трубы закуплены, финансирование осуществляется, идет строительство, и, в крайнем случае, «Газпром» достроит газопровод сам. ...Идет давление (на ЕС. – Авт.), странам-участникам процесса нужно показать, что они выступают за Украину. Меркель всегда выступает за Украину, но она в первую очередь за себя, и когда доходит до практической реализации, выясняется, что немецкие компании финансируют проект, что немецкие власти выдают разрешения на строительство».А вот что сказал украинский энергетический эксперт Дмитрий Марунич: «По сути, Европарламент поддержал Украину на словах. Каких-либо реальных рычагов давления на Германию и компании, которые участвуют в реализации проекта, у Европарламента нет. Какие-то конкретные меры может принять только Еврокомиссия, но там этот вопрос в последнее время не поднимали. ...США могу ввести санкции против компаний-участников проекта. Но для этого их должен поддержать Дональд Трамп. Пойдет ли он на это? Сложный вопрос... Сейчас деньги на проект собраны и частично потрачены, работают трубоукладчики. Сомневаюсь, что строительство остановят. А угрозы США больше выглядят как попытка давить на Россию по другим вопросам. Думаю, что вопрос транзита газа через Украину является разменной монетой в более крупной политической игре»......Вот, собственно, и все. На сегодняшний день. А теперь, как говорится, я вам спою, акцентируя внимание на других словах – «не обещайте деве юной»: