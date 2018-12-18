ЕС направит в Приазовье миссию для оценки ущерба

В начале следующего года Евросоюз направит в Украину миссию для оценки потребностей в помощи регионам, пострадавшим от российской агрессии у Керченского пролива. Соответствующая договоренность была достигнута в понедельник, 17 декабря, на Совете ассоциации Украина-ЕС, сообщает Европейская правда.



"Совет ассоциации обсудил возможности оказания адресной поддержки ЕС Азовскому региону. Евросоюз выразил готовность принять меры по дальнейшему увеличению поддержки, в частности, пострадавших районов Украины. В этом контексте ЕС планирует направить миссию оценки в Украину в начале 2019 года", - говорится в совместном заявлении по итогам Совета ассоциации Украина-ЕС.



Кроме того, ЕС будет пристально следить за развитием ситуации в регионе и готов реагировать должным образом.

