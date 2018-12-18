Обнаружено самое счастливое место на планете

Сотрудники социальной сети Instagram проанализировали поставленные пользователями смайлики, геолокации и хештеги и опубликовали итоги 2018 года. Об этом сообщается на официальном сайте Instagram.



Таким образом, самой счастливой геолокацией Instagram признал Диснейленд в Токио, так как больше всего счастливых смайликов в 2018 году пользователи ставили именно под фотографиями из японского Диснейленда.



Также эксперты назвали самый популярный фильтр для лица: им стал фильтр с сердечками на глазах. А, например, самыми часто используемыми хештегами в 2018 году были #metoo, #timesup и #marchforourlives.

