Определились все пары 1/16 финала Лиги Европы

В Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы сезона 2018/19.



Команды были разбиты на две корзины. В первой - 12 победителей групп и 4 лучших клуба, занявших третье место в групповом этапе Лиги чемпионов. Эта группа получила статус сеяных. Во корзине несеяных оказались 12 обладателей вторых мест и оставшиеся 4 клуба, занявших третье место в группе Лиги чемпионов.



Клубы, представляющие одну ассоциацию и игравшие в одной группе развели по разным парам.



Украину в Лиге Европы представляют Динамо и Шахтер. По итогам жеребьевки подопечные Паулу Фонсеки сыграют с немецким Айнтрахтом, а киевляне - с греческим Олимпиакосом.



В результате жеребьевки определились следующие пары 1/16 финала Лиги Европы:



Виктория Пльзень (Чехия) - Динамо Загреб (Хорватия)

Брюгге (Бельгия) - РБ Зальцбург (Австрия)

Рапид (Австрия) - Интер (Италия)

Славия (Чехия) - Генк (Бельгия)

Краснодар (Россия) - Байер (Германия)

Цюрих (Швейцария) - Наполи (Италия)

Мальме (Швеция) - Челси (Англия)

Шахтер (Украина) - Айнтрахт (Германия)

Селтик (Шотландия) - Валенсия (Испания)

Ренн (Франция) - Бетис (Испания)

Олимпиакос (Греция) - Динамо Киев (Украина)

Лацио (Италия) - Севилья (Испания)

Фенербахче (Турция) - Зенит (Россия)

Спортинг (Португалия) - Вильярреал (Испания)

БАТЭ (Беларусь) - Арсенал (Англия)

Галатасарай (Турция) - Бенфика (Португалия)



Первые матчи состоятся 14 и 21 февраля, а ответные 7 и 14 марта.

