Определились все пары 1/16 финала Лиги Европы
В Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы сезона 2018/19.
Команды были разбиты на две корзины. В первой - 12 победителей групп и 4 лучших клуба, занявших третье место в групповом этапе Лиги чемпионов. Эта группа получила статус сеяных. Во корзине несеяных оказались 12 обладателей вторых мест и оставшиеся 4 клуба, занявших третье место в группе Лиги чемпионов.
Клубы, представляющие одну ассоциацию и игравшие в одной группе развели по разным парам.
Украину в Лиге Европы представляют Динамо и Шахтер. По итогам жеребьевки подопечные Паулу Фонсеки сыграют с немецким Айнтрахтом, а киевляне - с греческим Олимпиакосом.
В результате жеребьевки определились следующие пары 1/16 финала Лиги Европы:
Виктория Пльзень (Чехия) - Динамо Загреб (Хорватия)
Брюгге (Бельгия) - РБ Зальцбург (Австрия)
Рапид (Австрия) - Интер (Италия)
Славия (Чехия) - Генк (Бельгия)
Краснодар (Россия) - Байер (Германия)
Цюрих (Швейцария) - Наполи (Италия)
Мальме (Швеция) - Челси (Англия)
Шахтер (Украина) - Айнтрахт (Германия)
Селтик (Шотландия) - Валенсия (Испания)
Ренн (Франция) - Бетис (Испания)
Олимпиакос (Греция) - Динамо Киев (Украина)
Лацио (Италия) - Севилья (Испания)
Фенербахче (Турция) - Зенит (Россия)
Спортинг (Португалия) - Вильярреал (Испания)
БАТЭ (Беларусь) - Арсенал (Англия)
Галатасарай (Турция) - Бенфика (Португалия)
Первые матчи состоятся 14 и 21 февраля, а ответные 7 и 14 марта.