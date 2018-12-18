Привычка нюхать грязные носки довела китайца до реанимации

В Китае мужчина оказался в больнице с грибковой инфекцией легких из-за привычки нюхать собственные грязные носки. Об этом сообщает издание Metro.



Инцидент произошел в городе Чжанчжоу, провинция Фуцзянь. Пожелавшего остаться неизвестным китайца доставили в больницу на скорой помощи, мужчина задыхался. Доктора немедленно сделали пациенту рентген и выяснили, что он страдает от серьезной легочной инфекции. Теперь мужчине придется пройти стационарный курс лечения.



Как удалось выяснить врачам, китаец заболел из-за привычки каждый день нюхать носки, переодеваясь в домашнюю одежду в конце рабочего дня. Мужчина не знал, что страдал грибком стопы, и вдохнул споры. Они попали в легкие и привели к развитию инфекции.

