Песков прокомментировал возможность назначения Путина главой нового государства

Возможность объединения РФ и Белоруссии в единое государство и последующее назначение его главой президента России Владимира Путина после 2024 года не обсуждалась. Об этом в понедельник, 17 декабря, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналистов об интеграции России и Белоруссии в фактически единое государство под руководством Путина, передает «Интерфакс».



«Нет, в такой формулировке эта тема не стоит на повестке дня. Она и не обсуждалась. И об этом не идет никаких разговоров», — заметил он, добавив, что планы по расширению интеграции двух стран в рамках Союзного государства прописаны в соответствующих документах.



Песков подчеркнул, что белорусский президент Александр Лукашенко также исключил возможность объединения Белоруссии с Россией, и отметил, что не имеет права комментировать его высказывания. По словам официального представителя Кремля, Минск является союзником России «с большой буквы», а также самым близким стратегическим партнером.

