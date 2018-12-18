Белоруссия сменит внешнюю политику из-за России

Минск готов переформатировать свою внешнюю политику из-за российского налогового маневра. Об этом заявил президент Александр Лукашенко, заслушав проект закона о бюджете на 2019 год. Его слова передает агентство БЕЛТА.



Он подчеркнул, что белорусский бюджет недосчитается серьезных денежных сумм: около 400-500 миллионов долларов. «Катастрофы не будет. Но мы будем вынуждены переформатировать в какой-то степени нашу внутреннюю и внешнюю политику, особенно все, что связано с финансами», — рассказал президент.



Лукашенко призвал сограждан не волноваться, подчеркнув, что руководство страны решит все финансовые проблемы. «Мы будем развиваться во что бы то ни стало в том направлении, в котором мы определим здесь — в суверенной независимой Беларуси», — подытожил президент.

