В мире тестируют четырехдневную рабочую неделю

Компании по всему миру, сократившие рабочую неделю, обнаружили, что это приводит к повышению производительности персонала и снижению профессионального выгорания. Об этом в понедельник, 17 декабря, сообщает Reuters.



"Это гораздо полезнее, и мы справляемся лучше, если не работаем в бешеном темпе", - рассказал Ян Шульц-Хофен, основатель берлинской компании по разработке программного обеспечения для управления проектами Planio, которая в начале года предоставила десяти своим сотрудникам четырехдневную неделю.



В свою очередь в Новой Зеландии страховая компания Perpetual Guardian сообщила о снижении стресса и о повышении вовлеченности персонала после того, как она ввела 32-часовую неделю.



В Японии правительство также поощряет компании, которые освобождают для сотрудников утро понедельника.



В то же время Федерация британских профсоюзов (TUC) настаивает на том, чтобы вся страна перешла на четырехдневную неделю к концу столетия. Эту инициативу поддерживает и оппозиционная лейбористская партия.



Как утверждают в TUC, более короткая неделя даст возможность работникам делиться с окружающими создаваемыми технологиями, такими как машинное обучение и робототехника.



"Это уменьшит стресс от "жонглирования" работой и семейной жизнью и может улучшить гендерное равенство. Компании, которые уже попробовали это, говорят, что это лучше для производительности и благосостояния персонала", - сказала глава экономического направления TUC Кейт Белл.



По данным агентства, недавний опрос трех тысяч сотрудников в восьми странах, включая США, Великобританию и Германию, показал, что почти половина респондентов считают, что могут легко выполнить свои задачи за пять часов в день, если будут работать без перерывов.

