Онуфрий озвучил позицию УПЦ МП по новой церкви

Онуфрий озвучил позицию УПЦ МП по новой церкви

Украинская православная церковь Московского патриархата расценивает Объединительный собор православных церквей как объединение неканонических церквей. Об этом от имени синода УПЦ МП, состоявшегося в понедельник, 17 декабря, заявил предстоятель церкви митрополит Онуфрий, пишут Украинские новости. "Действия Константинопольского Патриархата уже привели к тому, что возможность восстановления единства православных в Украине отвергнута надолго, если не навсегда", - заявил он.

"Для нашей Церкви по сути ничего не изменилось, поскольку раскольники так и остались в расколе, а Украинская Православная Церковь остается истинной Церковью Христовой в Украине. Никто в мире не подвергает сомнению действительность епископских и священнических рукоположений духовенства Украинской Православной Церкви и благодатность совершаемых в нашей Церкви таинств, чего нельзя сказать о новосозданной структуре", - говорится в заявлении.

Также Онуфрий подчеркнул, что считает законным переход Киевской митрополии в конце 17 века под управлении Московского патриархата, объясняя это угрозами православию после Брестской унии и недостаточной пастырской опекой Вселенского патриархата.