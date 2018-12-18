Онуфрий озвучил позицию УПЦ МП по новой церкви

Украинская православная церковь Московского патриархата расценивает Объединительный собор православных церквей как объединение неканонических церквей. Об этом от имени синода УПЦ МП, состоявшегося в понедельник, 17 декабря, заявил предстоятель церкви митрополит Онуфрий, пишут Украинские новости. "Действия Константинопольского Патриархата уже привели к тому, что возможность восстановления единства православных в Украине отвергнута надолго, если не навсегда", - заявил он.



"Для нашей Церкви по сути ничего не изменилось, поскольку раскольники так и остались в расколе, а Украинская Православная Церковь остается истинной Церковью Христовой в Украине. Никто в мире не подвергает сомнению действительность епископских и священнических рукоположений духовенства Украинской Православной Церкви и благодатность совершаемых в нашей Церкви таинств, чего нельзя сказать о новосозданной структуре", - говорится в заявлении.



Также Онуфрий подчеркнул, что считает законным переход Киевской митрополии в конце 17 века под управлении Московского патриархата, объясняя это угрозами православию после Брестской унии и недостаточной пастырской опекой Вселенского патриархата.

