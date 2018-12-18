TheSketch лучший барбершоп в Киеве

Барбершоп в Киеве theSketch и чем это лучше парикмахерской?

Если хочешь стрижку за 50 грн то сходи к соседу и попроси пройтись машинкой - получишь банальный полубокс. Я так делал большую часть жизни. Но все стало иначе, когда у меня появился товаришь, который выбрал парикмахерское искусство своим призванием. Мне повезло - он стал барбером в TheSketch. И если ты хочешь не только модную стрижку, но и ухоженную бороду, то нужно идти в барбершоп. Вопрос в какой?

В столице Украины барбершопы становятся все популярнее и в этой нише, в TheSketch занял лидирующие позиции. Я знаю, что рекомендую! Кто же постоянные клиенты барбершопов? Модные мужчины, хипстеры и не безразличные к своей внешности парни? Вот они стереотипные клиенты барбершопа. Но лично я простой парень, занимаюсь рекламой, часто общаюсь с людьми, и мне важно чтобы я выглядел привлекательно и опрятно, от этого зависит моя коммуникабельность, а соответственно и доходы. Я считаю, что моим клиентам приятно иметь дело со мной не только по бизнесу. Как бы я хорошо не делал свою работу, если буду выглядеть как алкаш после запоя - то и денег мне не дадут)

Зачем идти в барбершоп?

Главное - в барбершопе на самом деле делают все на стиле. Мастера знают свою работу и делают это с энтузиазмом. Отбор барберов строже, чем в дурацкие "салоны красоты", куда нормальному мужчине даже зайти стыдно. В барбершопе TheSketch барберы постоянно проводят мастер классы для повышения квалификации, они в курсе последних трендов, разбираться в настоящих мужских средствах ухода за волосами. Это важно, ведь у меня нет времени на изучение всего этого. Я привык утром, пройтись расческой по волосам, и выбежать на работу с тем что получилось) А когда приходишь в коллектив барбершопа TheSketch ощущается профессионализм в самой атмосфере заведения. Может быть я и преувеличиваю? Если честно, то я много куда и ходил потому, так что знаю о чем говорю. Лучшего уверен и не найти. Хочешь экспериментировать? Уверен, что ты найдешь много вариантов в Киеве, но если хочешь проверенный - рекомендую TheSketch

Интерьер, профессионализм, уникальный антураж и бесплатные угощения уже включены в стоимость услуг барбершопа. И пусть подстричься за 50 грн не получится. Но и 250 грн за посещение барбершопа TheSketch - не велика цена за такое удовольствие. Думаю это не большая сумма, чтобы выделить пару раз в месяц и выглядеть ухоженным. Да и если честно, то я ниже цен и не видел в Киеве. Можно сказать, что TheSketch самый оптимальный по соотношению цена, качество и расположение в столице Украины. Адрес - бул. Тараса Шевченко, 27а

Выводы: барбершоп это модно не дорого

Подводя итоги. В барбершопе ты можешь рассчитывать на:

Качественный сервис

Мытье и укладка лучшими шампунями и средствами

Профессиональную стрижку

Душевную беседу с барбером

Королевское бритьё (опасной бритвой)

Бесплатный бар с горячительными напитками, чай, кофе, кока кола и т.д.

Модный внешний вид в результате посещения

Если Вы ни разу не были в барбершопе, то вы не пожалеете, что посетили TheSketch

Вы на своем опыте узнаете все прелести лучшего сервиса в Киеве. Если у тебя нет времени на поиски лучшего барбершопа, то приходите в TheSketch, он первый в Киеве, я так думаю

автор - Андрей Козиков