Украинцев предупредили об ухудшении погодных условий

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погодных условий на территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба ДСНС, передает УНН. "Внимание! Предупреждение об ухудшении погодных условий на территории Украины. По данным Укргидрометцентра, 17 декабря на дорогах страны гололедица", - говорится в сообщении.

