Украинцев предупредили об ухудшении погодных условий
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погодных условий на территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба ДСНС, передает УНН. "Внимание! Предупреждение об ухудшении погодных условий на территории Украины. По данным Укргидрометцентра, 17 декабря на дорогах страны гололедица", - говорится в сообщении.
До конца суток 17 декабря и в течение 18 января в Приазовье порывы ветра 15-20 м/с, добавили в ведомстве.
Источник: УНН
17.12 18:57