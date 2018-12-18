Нацдружины продаются для захвата чужой собственности?

Ночью с 10 на 11 декабря произошел рейдерский налет на ТЦ «Дарница» по адресу Харьковское шоссе 144Б, в результате которого пострадала частная собственность арендаторов. Директор ООО "ЦЕНТР ТОРГОВЛИ "ДАРНИЦА", Кюммюс Николай Юрьевич рассказывает о той ночи нашему корреспонденту.



- Николай Юрьевич, что именно произошло в здании ТЦ «Дарница» в ночь с 10 на 11 декабря? Объясняли ли нападавшие свои действия?



- Национальная дружина в числе 50 человек в масках, трое из которых были в бронежилетах, ворвалась в здание и пыталась насильно захватить второй этаж торгового центра. По их словам, они представляют интересы якобы арендаторов помещений, которые были незаконно захвачены.







- Нам известно, что с 2016 года второй этаж Торгового центра «Дарница» согласно решения суда по делу 910/17362/17 принадлежит установленному собственнику и тяжбы относительно него прекращены. Так кто же обладает достаточной властью и кому выгодно использовать силы нацдружины в своих корыстных интересах?



- Если разобраться в этом деле более подробно, то очевидным заинтересованным лицом оказывается Владимир Саенко – заместитель главы профсоюзов Украины. Уже не один год, как он лично, так и члены его семьи, фигурируют в документах о правах собственности на ТЦ «Дарница». Изначальным агрессором была компания БУД-ВВВ, директором которой, согласно открытым данным из Государственного реестра, был сын вышеупомянутого Саенко.



- Как именно компания БУД-ВВВ влияла на ход судебного разбирательства?



- БУД-ВВВ несколько раз, пользуясь услугами недобросовестных юристов, незаконно присваивала себе права ипотекодержтеля над ТЦ «Дарница». Однако, в 2016 году было проведено окончательное расследование и компания была лишена всех законных оснований на права собственности помещениями торгового центра.







- Значит конфликт был решен окончательным решением суда, почему же вы предполагаете связь БУД-ВВВ с этим налетом?



- В июле 2018 года, несмотря на официальное решение суда, регистратор Беляевского района Одесской области - Бондарук Юлия Александровна вновь регистрирует право ипотекодержателя на БУД-ВВВ. А спустя еще час все права ипотекодеражателя передаются новой компании ТОВ «ЮБИ-ФОРМ», через еще один час компании присваиваются все права собственности на ТЦ Дарница. Очевидно, что обе компании имеют единое подспорье, - рассказывает директор торгового центра Дарница.



Судя по абсурдности и вопиющей неправомерности действий, человек стоящий за ними не сомневается в своей власти. Однако, его шаг с привлечением Нацдружины для незаконного захвата чужой собственности мог быть актуален в 90-е, но не в 2018 году. Он дискредитирует не только свое собственное имя, но и Нацдружину, как независимую организацию, действующую в интересах обычного населения – теперь в этом есть большие сомнения. Однако, несмотря на тяжелые времена, в столице по-прежнему поддерживается общественный порядок. Любые провокации со стороны новоявленной «ЮБИ-ФОРМ» или кого-либо другого пресекаются на месте.







