Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию против нацизма

Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла в понедельник российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. За документ проголосовали 129 государств, 54 воздержались, две страны - США и Украина - высказались против.



Предложенный Москвой документ содержит 66 пунктов, в которых выражена "глубокая озабоченность по поводу героизации в любой форме нацистского движения, неонацизма и бывших членов организации "Ваффен-СС", в том числе путем сооружения памятников и мемориалов, и проведения публичных демонстраций". Согласно документу, Генассамблея "призывает ко всеобщей ратификации и эффективному осуществлению Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации". Проект "рекомендует государствам ликвидировать все формы расовой дискриминации всеми соответствующими средствами, в том числе законодательно".

