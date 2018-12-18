Парубий рассказал, когда могут рассмотреть закон о госсимволах Украины

Председатель украинского парламента Андрей Парубий заявил в понедельник, что вынесет на голосование Верховной рады законопроект о государственных символах Украины (флаг, герб и гимн), когда будет уверенность и гарантии, что эту инициативу поддержат.



В Верховной раде зарегистрировали законопроект о государственных символах Украины в феврале 2016 года, в марте того же года в парламент подали альтернативный законопроект по этому поводу. Профильный комитет рекомендовал отклонить основной и поддержать за основу альтернативный проект. Рассмотрение документов в парламенте до сих пор не состоялось.



"Это решение предусматривает 300 голосов. С этим вопросом нельзя зайти в зал, не имея гарантий, что 300 голосов в зале есть и оно (решение - ред.) будет поддержано в зале. Как только я увижу такую возможность, я безотлагательно закон о государственных символах вынесу и включу в повестку дня сессии", - сказал Парубий во время брифинга, который транслировал телеканал "112 Украина".



В проекте "Закона о государственных символах Украины, порядке их использования и защиты", размещенном на официальном сайте Рады, говорится, что украинскими государственными символами являются флаг, герб и гимн.



Согласно конституции Украины, описание государственных символов страны и порядок их использования устанавливается законом, для принятия которого необходимо собрать не менее 300 голосов в Верховной раде. Речь идет также о большом государственном гербе Украины, который устанавливается с учетом малого государственного герба и герба войска Запорожского.

