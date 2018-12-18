В Раде предложили дату "объединительного собора" сделать в Украине праздничным и выходным днем

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об установлении 15 декабря Днем духовного единства Украины. Автор законодательной инициативы - внефракционный нардеп Сергей Мищенко, пишет 112.ua.



Проект закона № 9407 предусматривает внесение изменений в Кодекс законов о труде Украины (КЗоТ). В частности, предлагается определить 15 декабря Днем духовного единства Украины и сделать его выходным.



Напомним, 15 декабря на "объединительном соборе" образовали независимую от Москвы Православную церковь Украины (ПЦУ). Ее предстоятелем стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко) от УПЦ КП.

