В НБУ сообщили, сколько обязана выплатить Украина за два года

За последующие два года Украина по плану должна выплатить 17 миллиардов долларов государственного долга, включая проценты. Об этом сообщает Национальный банк Украины. Такая немаленькая сумма плановых выплат обуславливает необходимость привлечения достаточных ресурсов для рефинансирования внешних и внутренних обязательств.

Кроме того, Нацбанк подтверждает напряженность графика выплат, отмечая, что управлять им можно при условии продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом.



При этом успешное сотрудничество МВФ позволит Украине открыть для себя и других кредиторов, включая Евросоюз и Всемирный банк. Также сообщается, что правительство будет вынуждено размещать еврооблигации и активно привлекать ресурсы на внутреннем рынке.



По данным НБУ, в 2019 году государственные банки должны уплатить по еврооблигациям около 1,1 миллиарда долларов, включая проценты, и поскольку они являются крупнейшими покупателями внутреннего госдолга, спрос на гособлигации может претерпеть существенные изменения.

