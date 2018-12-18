В Совфеде ответили на намерения США нарастить присутствие в Черном море

Наращивая военное присутствие в Черном море, США не получат никаких преимуществ и лишь создадут себе дополнительную головную боль, считает член международного комитета Совфеда Олег Морозов.



США могут нарастить свое присутствие в Черном море, заявили ранее в Вашингтоне.



"Это, скорее всего, пропагандистский ход... Возможно, он нужен для того, чтобы киевский режим использовал его для убеждения своих граждан на тот счёт, что "заграница нам поможет". Но пусть не обольщаются: не поможет", - сказал Морозов в понедельник.



Сенатор сказал, что плохо представляет себе противостояние США и России в Чёрном море.



"Оно не даёт американцам ни одного геополитического преимущества, кроме головной боли по поводу безопасности собственных судов", - сказал член международного комитета.



По его словам, это также не решает проблем безопасности Украины.

"Напротив. Чем сильнее будут давить на нас США, тем жёстче будет наша реакция на любую попытку Украины шалить в Чёрном и Азовском море", - сказал политик.

