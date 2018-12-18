РПЦ: ЕСПЧ может принять сторону УПЦ при обращении сторон в суд

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), если до него дойдут заинтересованные стороны церковного конфликта на Украине, наверняка примет сторону канонической Украинской православной церкви, а не созданной в минувшие выходные по инициативе украинского президента Петра Порошенко "новой автокефальной церкви" во главе с представителем раскольнического "Киевского патриархата", считает зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.



"То, что там происходит, демонстрирует совершенно неприемлемое вмешательство государства в дела церкви. Наверно 200, 300, 400 лет, может, с Вестфальского мира мы не были свидетелями того, чтобы глава государства моделировал проведение религиозных собраний. Никакой суд, который руководствуется преставлениями о демократической законности, никогда не признает за государством права создавать религиозные общины под свою политическую конъюнктуру… Тот же Европейский суд по правам человека наверняка примет сторону Украинской православной церкви, возглавляемой владыкой Онуфрием, потому что она обладает совершенно защищенной в демократически обществе автономией от вмешательств такого рода", — заявил Кипшидзе на международном круглом столе "Миссия религии в современном мире" в понедельник в Москве.



Тем не менее, в западных изданиях, по его словам, "благодаря создаваемым ложным стереотипам" фигурирует точка зрения, что "Москва, якобы на самом деле мешает созданию так называемой "поместной украинской церкви".

"Фантастическим сценарием" назвал Кипшидзе представление о том, что из Москвы можно управлять огромной канонической Украинской православной церковью, заставляя ее принимать ту или иную позицию.



"Я пытался доказать своим собеседникам из Европейского союза, что когда блаженнейший митрополит Онуфрий и подавляюще большинство епископата занимают позицию неучастия в политической авантюре президента Порошенко, они руководствуются исключительно своей совестью, исключительно своим религиозным мировоззрением и верностью своей клятве. К сожалению, этот моральный аргумент становится все менее доказуемым, потому что для нашего мира "пост-правды" невообразимо, что люди могут руководствоваться совестью, что они могут поступать так, как считают нужным, как православные христиане, а не как граждане того или иного государства, участвующие или не участвующие в каком-то предвыборном проекте", — отметил Кипшидзе.

