Путин ответил на предложение обсудить дело Сенцова с украинскими политиками

Президент России Владимир Путин усомнился в том, что с украинскими политиками можно пойти на взаимодействие по делу осужденного в РФ за терроризм Олега Сенцова.



Сайт Кремля в понедельник опубликовал стенограмму закрытой части состоявшегося 11 декабря заседания совета по правам человека. Как следует из стенограммы, новый член совета, режиссер Александр Сокуров в закрытой части обратился к президенту с вопросом, можно ли вернуться к судьбе Олега Сенцова и "сделать шаг", опережая украинских политиков.



"Опережать украинских политиков не удастся, потому что они сами не знают сегодня, что они будут делать завтра. Они вот такие, в состоянии броуновского движения находятся", - сказал Путин.



Сенцов был задержан сотрудниками ФСБ РФ среди членов диверсионной группы "Правого сектора", готовивших теракты в Ялте, Симферополе и Севастополе.



В мае Сенцов объявил голодовку, которая продолжалась более 140 дней. Все это время за его состоянием следили врачи. Как сообщала ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, во время отказа от полноценного питания Сенцов принимал питательные смеси внутривенно и в виде порошков.



В начале октября Сенцов прекратил голодовку, началась его реабилитация. Как сообщили во ФСИН, в связи с этим была проведена консультация с лучшими московскими диетологами по разработке для него наиболее оптимального меню, которое включает весь необходимый рацион продуктов для выхода Сенцова из состояния длительного отказа от полноценного питания без осложнений.

