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Вышел трейлер фильма "Стекло"
В Сети появился украиноязычный трейлер фильма Стекло - продолжения ленты Сплит. Режиссером картины выступил М. Найт Шьямалана.
По сюжету фильма, главный герой страдает множественным расстройством личности, и верит, что в нем живет зверь, наделенный сверхвозможностями. Психотерапевт Кевин Крамб занимается лечением героя. Его специализация - люди, которые считают себя супергероями.
В главных ролях в фильме снялись Джеймс МакЭвой, Сара Полсон, Брюс Уиллис и Сэмюэл Л. Джексон.
Выход фильма на широкий экран ожидается 17 января 2019 года.
Источник: Корреспондент
09:30