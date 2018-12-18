Вышел трейлер фильма "Стекло"

В Сети появился украиноязычный трейлер фильма Стекло - продолжения ленты Сплит. Режиссером картины выступил М. Найт Шьямалана.



По сюжету фильма, главный герой страдает множественным расстройством личности, и верит, что в нем живет зверь, наделенный сверхвозможностями. Психотерапевт Кевин Крамб занимается лечением героя. Его специализация - люди, которые считают себя супергероями.



В главных ролях в фильме снялись Джеймс МакЭвой, Сара Полсон, Брюс Уиллис и Сэмюэл Л. Джексон.



Выход фильма на широкий экран ожидается 17 января 2019 года.







