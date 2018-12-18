Болезнью Альцгеймера можно заразиться

Бета-амилоидный белок связан с данным заболеванием. И, оказывается, иногда он попадает в тело извне. Еще в 2015 году ученые выдвинули предположение: заражение бета-амилоидными белками возможно в ходе медицинских процедур, например, хирургических операций и инъекций.



И недавно группа ученых из Великобритании, США и Японии под руководством Джона Коллинджа из Института прионных заболеваний Университетского колледжа Лондона в ходе эксперимента доказала возможность заражения болезнями Альцгеймера и Крейтцфельдта-Якоба в ходе медицинских процедур.



Лабораторным грызунам вводили гормон роста человека, содержащий бета-амилоидные белки. В итоге у животных образовывались токсичные отложения в головном мозге. У животных из контрольной группы, которой вводили чистый гормон роста, подобных проблем не было.

