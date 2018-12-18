Андерс Рюделль: почему Украина запретила мою книгу

Можно понять, почему Украина чувствует потребность защищаться от российского влияния. Но едва ли запрещать книги — правильный путь. На прошлой неделе из-за описания еврейских погромов после русской революции на Украине запретили мою книгу «Книжные воры» (Boktjuvarna). Я был немало удивлен, когда узнал, что русский перевод моей книги «Книжные воры» на днях запретили на Украине — вместе с 26 другими книгами, которые нельзя импортировать и продавать в стране.

Эти книги заклеймили за распространение ложного образа страны. В черном списке есть все — от детских книг и романов до исторических трудов. Согласно Государственному комитету телевидения и радиовещания Украины, запрещенные книги пронизаны «коммунистической идеологией». Мою книгу более конкретно обвиняют в том, что она содержит российскую пропаганду и распространяет мифы об Украинской народной республике.



По иронии судьбы, в черный список попала книга, которая как раз рассказывает о цензуре, разграблении библиотек и уничтожении книг. «Книжные воры» начинаются с описания костра из книг, устроенного нацистами в мае 1933 года, и списков ненавистной литературы, которые они составляли.



В книге я рассказываю, что Украина вместе с Польшей сильнее всех пострадала от нацистских грабежей и «книжных зачисток». От 100 до 200 миллионов книг украли и разбросали по миру — большинство на восточном фронте.



В России же и «Книжные воры», и «Мародеры» (Plundrarna) вышли, несмотря на то, что в них пространно описываются и грабежи Красной армии, которая не сильно отставала от нацистской Германии. Также я там резко критикую нежелание современных российских политиков возвращать миллионы украденных вещей, которые по-прежнему хранятся в публичных коллекциях.



Так что же такого опасного Украина увидела в «Книжных ворах»?



В книге я рассказываю о нескольких библиотеках, которые эмигранты создавали в Париже с XIX века и вплоть до Второй мировой войны. Одна из них — украинская библиотека, основанная в 1929 году в память политика и журналиста Симона Петлюры. В 1917 году он участвовал в создании недолго просуществовавшей Украинской народной республики, но был вынужден бежать, когда Красная армия разгромила режим в начале 1920-х. Пару лет спустя Петлюру застрелили на улице в Париже.



За этим убийством стоял российско-еврейский поэт Самуил Шварцбурд. Во время дальнейшего судебного процесса Шварцбурд, защищаясь, сказал, что казнил человека, который уничтожил множество людей. По словам Шварцбурда, 14 членов его семьи были убиты при Петлюре. В «Книжных ворах» я пишу: «По оценкам, в Украинской народной республике прошло более 1,3 тысяч погромов и были убиты десятки тысяч евреев. Десятки тысяч женщин были изнасилованы, более полумиллиона людей остались без крыши над головой. Насилие достигло невероятных масштабов, многих забили до смерти, сожгли живьем, многим перерезали горло».



Этот фрагмент и стал причиной занесения книги в черный список. Роль Симона Петлюры в погромах горячо обсуждают еще с 1920-х годов. Но на современной Украине его восхваляют как героя.



Ранее в этом году на Украине на схожих основаниях запретили «Сталинград» Энтони Бивора (Antony Beevor). В своей книге Бивор описывает, как войска СС в 1941 году принудили украинских милиционеров убить 90 еврейских детей. Это исторический факт, который Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины назвал «советской пропагандой».



Нетрудно понять, почему Украина в последние годы пытается защититься от влияния России. Но заносить литературу в черный список и преподносить историю страны, замалчивая и отрицая факты, — едва ли признак здоровой демократии. Хотя бы это должно стать ясно из моей книги.



Источник: Svenska Dagbladet



