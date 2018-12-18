Страна нищих и миллионеров: Украина в мировых рейтингах

Конец года – традиционное время подводить итоги. И на головы бедных читателей как из рога изобилия посыпалась информация о продвижении Украины в разных международных рейтингах. Сначала мы пытались ее игнорировать. Потом решили отбросить мусор – вроде индекса талантливости населения или уровня цифровой конкурентоспособности страны – и сосредоточиться на рейтингах в четырех главных сегментах: экономика, человеческое развитие, уровень свободы и место армии в мире.



Человеческое развитие



Возможно, это будет неожиданно, но мне хочется начать не с денег (т. е. экономики), а с человека. Лакмусом в данной сфере считается Индекс человеческого развития (Human Development Index) ПРООН. В 2018 году Украина заняла в нем 88-е место среди 189 стран. Это хуже, чем в 2016-м (тогда мы были на 84-м месте) и 2013-м (на 78-м). Сегодня выше нас находится Эквадор, ниже – Перу.



Как дословно написано в презентации (пардон за весьма посредственный перевод с английского), “между Украиной и другими странами остаются значительные различия, когда речь идет о благополучии населения. Ребенок, рожденный сейчас в Норвегии – стране с самым высоким ИЧР, – вероятно, проживет более 82 лет и будет учиться почти 18 лет. В то же время мальчик, родившийся в Украине, скорее всего проживет 63 года и посвятит обучению 12 лет”. Но это только один из аргументов, почему нас спустили на 88-ю позицию.



В целом Индекс человеческого развития опирается на три параметра: долгая и здоровая жизнь, доступ к знаниям, достойный материальный уровень жизни. Оценивается продолжительность жизни, здоровье нации (качество медицины), доступ к обучению и знаниям (качество образования, конкурентоспособность диплома). Уровень жизни измеряется валовым национальным доходом (ВНД) на душу населения в долларах.



По продолжительности жизни Украина получила значение 0,751, что ниже среднего значения для стран Европы и Центральной Азии (среднее – 0,771). С ВВП на душу населения у нас совсем караул: $2,6 тыс. Для сравнения: Россия – $10,7 тыс., Китай – $8,8 тыс., США – $59,5 тыс. (ну ладно, они доллары печатают), Беларусь – $5,7 тыс.



Есть два списка стран по этому показателю: один – по версии МВФ, другой – Всемирного банка. У МВФ мы находимся на 114-м месте – между Бутаном и Марокко. У Всемирного банка – на 113-м – между Ямайкой и Белизом. Оба места впечатляют.



Не удивительно, что в ежегодном рейтинге счастливых стран от ООН – World Happiness Report Украина заняла 138-е место, потеряв, по сравнению с предыдущим рейтингом (он выпускается раз в три года) шесть позиций. И это несмотря на безвиз. На первом месте – Финляндия, на последнем – Бурунди



Со свободой у нас явно не сложилось. Причем я имею в виду, как свободу личности, так и степень экономической свободы. Начнем с последнего. Согласно индексу экономической свободы от Fraser Institute за 2018 год, Украина заняла 134-е место среди 162 стран



Нисколько не умаляя достоинства наших вооруженных сил, посмотрим, какое место им отводят мировые рейтинги. Самый престижный из них – Military Strength Ranking, который готовит международная компания Global Firepower, в 2018 году поставил украинскую армию на 29-е место