Страна нищих и миллионеров: Украина в мировых рейтингах

Конец года – традиционное время подводить итоги. И на головы бедных читателей как из рога изобилия посыпалась информация о продвижении Украины в разных международных рейтингах. Сначала мы пытались ее игнорировать. Потом решили отбросить мусор – вроде индекса талантливости населения или уровня цифровой конкурентоспособности страны – и сосредоточиться на рейтингах в четырех главных сегментах: экономика, человеческое развитие, уровень свободы и место армии в мире.



Человеческое развитие



Возможно, это будет неожиданно, но мне хочется начать не с денег (т. е. экономики), а с человека. Лакмусом в данной сфере считается Индекс человеческого развития (Human Development Index) ПРООН. В 2018 году Украина заняла в нем 88-е место среди 189 стран. Это хуже, чем в 2016-м (тогда мы были на 84-м месте) и 2013-м (на 78-м). Сегодня выше нас находится Эквадор, ниже – Перу.



Как дословно написано в презентации (пардон за весьма посредственный перевод с английского), “между Украиной и другими странами остаются значительные различия, когда речь идет о благополучии населения. Ребенок, рожденный сейчас в Норвегии – стране с самым высоким ИЧР, – вероятно, проживет более 82 лет и будет учиться почти 18 лет. В то же время мальчик, родившийся в Украине, скорее всего проживет 63 года и посвятит обучению 12 лет”. Но это только один из аргументов, почему нас спустили на 88-ю позицию.



В целом Индекс человеческого развития опирается на три параметра: долгая и здоровая жизнь, доступ к знаниям, достойный материальный уровень жизни. Оценивается продолжительность жизни, здоровье нации (качество медицины), доступ к обучению и знаниям (качество образования, конкурентоспособность диплома). Уровень жизни измеряется валовым национальным доходом (ВНД) на душу населения в долларах.



По продолжительности жизни Украина получила значение 0,751, что ниже среднего значения для стран Европы и Центральной Азии (среднее – 0,771). С ВВП на душу населения у нас совсем караул: $2,6 тыс. Для сравнения: Россия – $10,7 тыс., Китай – $8,8 тыс., США – $59,5 тыс. (ну ладно, они доллары печатают), Беларусь – $5,7 тыс.



Есть два списка стран по этому показателю: один – по версии МВФ, другой – Всемирного банка. У МВФ мы находимся на 114-м месте – между Бутаном и Марокко. У Всемирного банка – на 113-м – между Ямайкой и Белизом. Оба места впечатляют.



Не удивительно, что в ежегодном рейтинге счастливых стран от ООН – World Happiness Report Украина заняла 138-е место, потеряв, по сравнению с предыдущим рейтингом (он выпускается раз в три года) шесть позиций. И это несмотря на безвиз. На первом месте – Финляндия, на последнем – Бурунди



Со свободой у нас явно не сложилось. Причем я имею в виду, как свободу личности, так и степень экономической свободы. Начнем с последнего. Согласно индексу экономической свободы от Fraser Institute за 2018 год, Украина заняла 134-е место среди 162 стран



Нисколько не умаляя достоинства наших вооруженных сил, посмотрим, какое место им отводят мировые рейтинги. Самый престижный из них – Military Strength Ranking, который готовит международная компания Global Firepower, в 2018 году поставил украинскую армию на 29-е место

Не удивительно, что в ежегодном рейтинге счастливых стран от ООН – World Happiness Report Украина заняла 138-е место, потеряв, по сравнению с предыдущим рейтингом (он выпускается раз в три года) шесть позиций. И это несмотря на безвиз. На первом месте – Финляндия, на последнем – Бурунди. Перефразируя поговорку “чому дурні, бо бідні", можно сказать: мы грустные, потому что бедные и бедные, потому что чувствуем себя несчастливыми.Раз мы уже заговорили о ВВП на душу населения, то пора переходить к экономике. Нельзя не начать с рейтинга Doing Business от Всемирного банка. Это широко распиаренный властью успех – в 2018 году Украина поднялась c 76-го на 61-е место по легкости ведения бизнеса. Ну, что ж! Поздравляем себя любимых! Есть повод для новогоднего тоста. Но меня больше заинтересовал другой рейтинг, который освещался в СМИ гораздо скромнее.Согласно общепризнанному исследованию Credit Suisse, Украина, где, напомню, доход на душу населения меньше, чем в Ямайке и Бутане, далеко обогнала эти и другие страны по количеству богачей. Более того, если считать по богачам, Украина далеко не самая бедная страна Европы – 53-е место в мире из 140 стран. В 2018 году в Украине было 135 человек, чье состояние превышает $50 млн. долларов. В 2017 году таких насчитали лишь 115 человек.Кажется, в нашей стране есть места, где водятся деньги. Несмотря на огромные государственные долги и агрессию России. Как тут не вспомнить поговорку: кому война, кому мать родная.При этом по рейтингу Евростата о благосостоянии в мире Украина из 157 стран заняла неплохое 50-е место рядом с ОАЭ и Монголией. На первых трех ступенях по уровню благосостояния – Сингапур, Южная Корея и Япония. Три страны-аутсайдера – Нигер, Южный Судан и Чад.Нас поставили в группу стран с относительным уровнем бедности, который составляет 27,1%. Также европейцы насчитали в стране 30,5% населения, доходы которых ниже фактического прожиточного минимума. Интересно, что по стандартам ООН крайней бедностью считается, когда человек тратит в день менее чем $1,9.Когда в стране, где основная масса населения бедна, так много богатых, возникает вопрос о коррупции и теневой экономике. Согласно индексу восприятия коррупции (Corruption perception index) от Transparency International Украина находится на 130-м месте в мире. С 2013 года мы поднялись на 14 позиций – со 144-го места. Весьма слабый результат, учитывая титанические усилия власти по имитации борьбы с коррупцией.Со свободой у нас явно не сложилось. Причем я имею в виду, как свободу личности, так и степень экономической свободы. Начнем с последнего. Согласно индексу экономической свободы от Fraser Institute за 2018 год, Украина заняла 134-е место среди 162 стран. За год наша страна поднялась в рейтинге на 15 позиций. Но это, как видим, от места в хвосте списка нас не спасло.Индекс считается наиболее репрезентативным исследованием условий ведения бизнеса с точки зрения свободы предпринимателя и рассчитывается на базе 42 показателей. Тут и степень вмешательства власти в экономику, и защищенность прав собственности, и доступ к валюте, и условия международной торговли, и качество кредитования. У нас по многим показателям полный “швах”. Особенно в сфере защиты прав собственности, коррупционной безопасности и т.п.При этом Fraser Institute исходит из того, что экономическая свобода напрямую связана со степенью демократии в стране. Хотя есть исключения из правил. Скажем, Сингапур особо демократичным государством не назовешь. Коммунистический Китай тем более. Но с экономическими свободами там все о’кей.Если говорить о демократии, то она автоматически подразумевает обеспечение главных свобод человека. Тут у нас сложилась двоякая ситуация. Одним из наиболее авторитетных замеров в данной сфере является Индекс свободы человека от двух исследовательских центров – The Cato Institute и Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. В отчете за 2018 год Украина заняла 118-е место из 162, поднявшись на 16 пунктов по сравнению с прошлым годом.Это самый большой шаг вперед среди всех стран мира. Но, тем не менее, он все равно оставил нас в группе стран с низким уровнем свободы. Чтобы вы понимали, Украина находится между Объединенными Арабскими Эмиратами и Того. Россия примостилась недалеко. Но мы же только то и делаем, что повторяем “Украина – не Россия”. А выходит не совсем так...Упомянули Россию, пора поговорить об украинской армии: в сознании простого украинца это теперь ассоциативный ряд. Все мы помним, как Петр Порошенко пару лет назад сказал, что “украинская армия – самая мощная и патриотичная на континенте”. Потом неоднократно звучали вариации на эту фразу. То ли в десятке лучших в мире, то ли вторые в Европе. Сейчас “армия” – это ключевое слово избирательной кампании действующего президента.Нисколько не умаляя достоинства наших вооруженных сил, посмотрим, какое место им отводят мировые рейтинги. Самый престижный из них – Military Strength Ranking, который готовит международная компания Global Firepower, в 2018 году поставил украинскую армию на 29-е место. Это не первая десятка мира и даже Европы, но результат хороший, учитывая, что рейтинговались 132 страны мира.Как сообщают СМИ, страны ранжируются в соответствии с так называемым PowerIndex – индексом, который учитывает 55 факторов: географию страны, ресурсы, мобилизационные возможности (в том числе численность мужского населения), уровень внутренней финансовой стабильности, членство в военных альянсах, оборонную инфраструктуру, развитие, качество и количество оружия. Все это подсчитывается, суммируется и выводится определенный балл.Высокое место Украине обеспечило большое количество вооружения (в том числе советского, оставшегося в наследство). Global Firepower насчитал у нас 240 самолетов, в том числе 39 истребителей, 64 штурмовика, 121 транспортный самолет и 46 учебно-тренировочных самолетов, а также 94 вертолета, в том числе 34 штурмовых вертолета.Также, согласно исследованию, Украина располагает 2214 основными боевыми танками, 11 868 боевыми машинами пехоты, 2 971 самоходной и буксируемой артиллерийской частью и 625 ракетными системами. С таким количеством “боевого железа” мы превосходим Францию, а по танкам – даже США.Кстати, Соединенные Штаты с показателем 0,0818 оказались на первом месте. У России PowerIndex чуть меньше – 0,0841. Это второе место в мире. На последнем месте – королевство Бутан с 7,5497 балла. Наш PowerIndex в 2018 году – 0,5383 (в прошлом году был 0,5715 пункта). По мнению американцев, наши вооруженные силы расположились между Грецией (у нее 28-е место) и Чешской Республикой (30-е). Не самые воинственные страны, надо сказать...Что можно сказать, анализируя оценки, выданные нам основными мировыми рейтингами? Украина – большая по территории и количеству населения страна, с сильной многочисленной армией, огромным массивом советского оружия, хорошими природными ресурсами, средним уровнем образования, достаточно низким уровнем медицины и плохо защищенными правами и свободами.У нас непродолжительный уровень жизни, очень низкий официальный ВВП на душу населения, огромное (как для “околоевропейской” страны) количество бедных, но при этом сенсационно много богатых. Причем их число за последний год значительно выросло.Напрашивается вывод о теневой экономике, а с ним и вопросы о стартовом капитале и криминальном прошлом многих нынешних миллионеров. В целом четко вырисовывается картина резкого социального диссонанса с бросающимся в глаза экономическим неравенством и расслоением общества. И это печально...