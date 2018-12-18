Цена на нефть опустилась ниже 59 долларов

Мировые цены на нефть эталонных марок существенно снижаются во второй рабочий день недели. Об этом свидетельствуют данные торгов утром во вторник, 17 декабря.



Так, цена февральских фьючерсов на североморскую нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures в 9:00 по Киеву упала на $0,99 (1,66%) – до $58,62 за баррель.



В свою очередь стоимость нефти WTI с поставкой в январе на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась на $0,97 (1,93%) – до $49,23 за баррель.



Таким образом, цена WTI опустилась до самого низкого уровня более чем за год, а Brent торгуется на минимуме с ноября.



Как отмечает Интерфакс, цены на нефть снижаются из-за слабых опережающих данных о коммерческих запасах в США. По оценкам провайдера данных о сырьевом секторе Genscape, запасы на терминале в Кушинге, где физически хранится нефть, торгующаяся на NYMEX, выросли на прошлой неделе на 630 тысяч баррелей, больше ожиданий. Genscape дает первую оценку недельной динамики запасов за два дня до министерства энергетики США.



Кроме того, накануне Служба энергетической информации Минэнерго США опубликовала ежемесячный обзор производительности буровых работ. Ведомство, в частности, ожидает роста добычи нефти на сланцевых месторождениях страны на 134 тысяч баррелей в сутки – до 8,166 млн б/с.



Аналитики отмечают, что такой прогноз означает усиление темпов роста по сравнению с последними месяцами.



Напомним, на прошлой неделе цены на нефть сдержанно росли на фоне осторожных прогнозов в отношении предложения углеводородов в 2019 году. Тогда цена на Brent достигала $60,44 за баррель, нефть WTI торговалась на уровне $51,32.

