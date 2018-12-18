Уровень безработицы в Украине увеличился

В ноябре 2018 года в Украине было официально зарегистрировано 301,0 тысяч безработных, что на 29,6 тысяч больше, чем в октябре. По сравнению со II и III кварталами 2018 года уровень безработицы в IV квартале немного увеличился. Об этом сообщает Государственная служба статистики, передает УНН. “Таким образом, официальная безработица составляет 1,2% от населения трудоспособного возраста (в октябре 1,1%)”, — говорится в сообщении.



Напомним, что по методологии Международной организации труда, во II квартале 2018 года количество безработных в Украине уменьшилось до 1,5 млн человек; количество занятого населения в возрасте 15-70 лет составило 16,5 млн человек. Уровень безработицы среди экономически активного населения в возрасте во II квартале 2018 составил 8,3%.



Отметим, в прогнозе экономического и социального развития Украины МЭРТ сообщается, что в течение 2019-2021 годов уровень безработицы среди населения в возрасте 15-70 лет снизится с 8,9% в 2019 году до 8,3% в 2021 году, что составляет в среднем за период 8,6%.



Также стоит отметить, что в III квартале 2017 показатель безработицы составлял 9,7%, а в IV квартале — 9,9%. По сравнению со II и III кварталами 2018 года уровень безработицы в IV квартале увеличился.

