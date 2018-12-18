В Одесской области от ОРВИ умер младенец

В Одесской области на прошлой неделе от острой респираторной инфекции умер ребенок в возрасте до 1 года, сообщило госучреждение "Одесский областной лабораторный центр Минздрава Украины".



"На прошлой неделе в Овидиопольском районе зарегистрирован летальный случай от острой респираторной инфекции на дому, лабораторно подтвержденной как коронавирус, ребенок до 1 года, за медицинской помощью не обращались", - говорится в отчете областного лабораторного центра.



По данным мониторинга вирусологических исследований, в Одесской области наблюдается одновременная циркуляция вирусов гриппа (A/H3N2 и А/H1N1-пандемический) и не гриппозной этиологии (бока-, корона-, риновирусы, парагрипп).



В отчете также указано, что заболеваемость корью в области остается на высоком уровне: интенсивный показатель в 2,8 раза превышает прошлогодний.



"Зарегистрирован летальный случай от осложнений кори в Одессе у ребенка (1 год 3 месяца), который не был привит против кори в связи с временными противопоказаниями", - говорится в сообщении лабораторного центра.

