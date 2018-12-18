Китай не намерен стремиться к гегемонии - Си Цзиньпин

Китай не будет стремиться к гегемонии вне зависимости от уровня развития страны, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая с докладом на собрании по случаю 40-й годовщины третьего пленума ЦК КПК 11-го созыва.



"Развитие Китая не представляет угрозы ни для какой страны. Неважно, насколько развитой станет наша страна, она никогда не будет стремиться к гегемонии", - сказал Си Цзиньпин, которого цитирует агентство Associated Press.



Также Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай не будет развиваться "за счет интересов других стран".



Председатель КНР рассказал о приверженности Китая большей открытости экономики страны.



В то же время, как отмечает агентство, Си Цзиньпин не объявил ни о каких новых инициативах по противостоянию замедлению темпов роста экономики и не говорил о торговых разногласиях с США.

