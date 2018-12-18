В Киеве из-за гололеда за сутки травмированы 182 человека

В Киеве за сутки из-за гололеда травмировались 182 человека, среди которых есть дети. Об этом во вторник, 18 декабря, заявила руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская, сообщает УНН.



Отвечая на вопрос, сколько человек получили травмы из-за гололеда, она сказала: "За последние сутки - 171 человек и 11 детей".



Вишневская также доложила, что за сутки в Киеве был зафиксирован один случай переохлаждения.



"За последние сутки - один человек", - сказала она, отвечая на вопрос, сколько человек получили переохлаждение.



Как известно, в западных областях Украины во вторник днем ​​ожидается небольшой снег, температура по стране снизится до 8 градусов мороза, на дорогах - гололедица.



Напомним, в Киеве с субботы, 15 декабря, из-за похолодания пострадали два человека.



Также сообщалось, что за месяц в Киеве из-за гололеда травмировались почти полторы тысячи человек.

