В правительстве назвали пять приоритетов на 2019

Кабинет министров Украины определил на 2019 пять главных приоритетов, среди которых вопросы безопасности и оборона, развитие человеческого капитала. Об этом рассказал на заседании правительства премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН. "План действий (на 2019 - ред.) базируется на пяти ключевых приоритетах", - сказал он.



По словам главы правительства, первый приоритет предусматривает усиление экономического роста в 2019 году, второй - эффективное управление государственного управления.



"Одним из ключевых приоритетов является третий - развитие человеческого капитала. Четвертый приоритет - верховенство права и борьба с коррупцией. И приоритет пятый, который является наиболее фундаментальным, это вопрос безопасности и обороны нашего государства", - рассказал Гройсман.

