У Путина не слышали предложений Лукашенко по Донбассу

В Кремле не располагают информацией о планах и предложениях президента Беларуси Александра Лукашенко разместить белорусских военных на российско-украинской границе в Донбассе. Об этом во вторник, 18 декабря, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



"А кто предлагал их размещать?", - уточнил Песков.



"Александр Григорьевич (Лукашенко - ред.) говорит об этом пока", - ответили Пескову.

"Вы знаете, я не являюсь пресс-секретарем Александра Григорьевича", - ответил он, комментируя этот вопрос.



Также у пресс-секретаря главы государства попытались уточнить, известно ли Кремлю о таких переговорах. "Нет, я не располагаю такой информацией на этой счет", - ответил Песков.

