Стало известно, как депутаты прогуливают заседания ВР
Народный депутат Виктория Войцицкая из фракции «Самопомич» сразу после регистрации на заседании в Верховной Раде 18 декабря покинула стены парламента.
Об этом сообщает в сети Facebook политолог Андрей Бузаров, подтверждая это соответствующими фото.
При этом, депутат не постеснялась сделать пост в Facebook о том, что находится в Верховной Раде. «Рабочее утро в стенах Парламента», - подписала она фото на фоне сессионного зала.
Исходя из хронологии ее сообщений, в 7 утра Виктория якобы была в Антимонопольного комитета, а в 10 – в Парламенте. Однако, судя по фотографиям политолога, все было как раз наоборот: нардеп покинула Верховную Раду сразу после регистрации.
Источник: ГолосUA
13:16