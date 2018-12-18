Стало известно, как депутаты прогуливают заседания ВР

Народный депутат Виктория Войцицкая из фракции «Самопомич» сразу после регистрации на заседании в Верховной Раде 18 декабря покинула стены парламента.









Об этом сообщает в сети Facebook политолог Андрей Бузаров , подтверждая это соответствующими фото.

При этом, депутат не постеснялась сделать пост в Facebook о том, что находится в Верховной Раде. «Рабочее утро в стенах Парламента», - подписала она фото на фоне сессионного зала.

