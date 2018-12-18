Власти Киева "отменили" снегопад в столице

Власти Киева опровергли информацию о грядущем снегопаде в столице на этой неделе. Как сообщает пресс-служба КГГА во вторник, 18 декабря, документ об ухудшении погодных условий не соответствует прогнозу Укргидрометцентра, он предназначен для проведения учений коммунального предприятия Киевтеплоэнерго.



"Факсограма является внутренним документом КП Киевтеплоэнерго. В предприятии системно проходят обучение с целью усиления эффективности работы в условиях снегопадов, понижения температуры и тому подобное", - говорится в сообщении.



Отмечается, что Киевтеплоэнерго проводит внутреннюю работу для установления обстоятельств, как данный документ попал в публичный доступ и вызвал дезинформацию.



Также в КГГА опубликовали официальный прогноз Укргидрометцентра до конца рабочей недели:



18 декабря облачно с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-10º мороза, днем ​​6-8º мороза.



19 декабря в столице также не ожидается существенных осадков, температура ночью 9-11º мороза, днем ​​6-8º мороза. Ветер 5-10 м/с.



20 декабря - без существенных осадков, температура ночью 9-11º мороза, днем ​​4-6º мороза. Ветер 5-10 м/с.