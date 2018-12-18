Власти Киева "отменили" снегопад в столице
Власти Киева опровергли информацию о грядущем снегопаде в столице на этой неделе. Как сообщает пресс-служба КГГА во вторник, 18 декабря, документ об ухудшении погодных условий не соответствует прогнозу Укргидрометцентра, он предназначен для проведения учений коммунального предприятия Киевтеплоэнерго.
"Факсограма является внутренним документом КП Киевтеплоэнерго. В предприятии системно проходят обучение с целью усиления эффективности работы в условиях снегопадов, понижения температуры и тому подобное", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Киевтеплоэнерго проводит внутреннюю работу для установления обстоятельств, как данный документ попал в публичный доступ и вызвал дезинформацию.
Также в КГГА опубликовали официальный прогноз Укргидрометцентра до конца рабочей недели:
18 декабря облачно с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-10º мороза, днем 6-8º мороза.
19 декабря в столице также не ожидается существенных осадков, температура ночью 9-11º мороза, днем 6-8º мороза. Ветер 5-10 м/с.
20 декабря - без существенных осадков, температура ночью 9-11º мороза, днем 4-6º мороза. Ветер 5-10 м/с.