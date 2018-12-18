Боксер Стивенсон вышел из комы, но частично парализован - СМИ

Канадский боксер Адонис Стивенсон, который находится в одной из клиник Квебека после боя с украинцем Александром Гвоздиком, вышел из комы, но у него парализована правая часть тела.



Об этом сообщает isport.ua со ссылкой на Allboxing.ru.



"По информации канадских СМИ, Стивенсон смог поговорить с родными, его состояние стабильное, но правая часть тела парализована", - говорится в сообщении.



Как сообщал Укринформ, в субботу, 15 декабря, 41-летний боксер открыл глаза, когда его жена Симона разговаривала с ним в больнице. Родственники Стивенсона получили надежду на выздоровление Адониса.



Канадского боксера Адониса Стивенсона госпитализировали сразу же после боя, в котором он получил нокаут от Александра Гвоздика. Стивенсона прооперировали, а затем ввели в состояние искусственной комы. 1 декабря Стивенсон проиграл бой украинскому боксеру в 11-м раунде и потерял титул чемпиона мира WBC в полутяжелом весе, который перешел к Гвоздику.



