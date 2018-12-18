Минэкологии обжаловало исключение лося из Красной книги Украины

Минэкологии обжаловало исключение лося из Красной книги Украины

Министерство экологии и природных ресурсов подало апелляционную жалобу на решение Окружного административного суда Киева об исключении лося европейского из Красной книги Украины.

Об этом в ходе пресс-конференции сообщил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак.

По его словам, министерство обратилось в апелляционную инстанцию 13 декабря.

Министр отметил, что он надеется на удовлетворение апелляционной жалобы.