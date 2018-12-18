Минэкологии обжаловало исключение лося из Красной книги Украины

Министерство экологии и природных ресурсов подало апелляционную жалобу на решение Окружного административного суда Киева об исключении лося европейского из Красной книги Украины.



Об этом в ходе пресс-конференции сообщил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак.



По его словам, министерство обратилось в апелляционную инстанцию 13 декабря.



Министр отметил, что он надеется на удовлетворение апелляционной жалобы.

