Минэкологии обжаловало исключение лося из Красной книги Украины
Министерство экологии и природных ресурсов подало апелляционную жалобу на решение Окружного административного суда Киева об исключении лося европейского из Красной книги Украины.
Об этом в ходе пресс-конференции сообщил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак.
По его словам, министерство обратилось в апелляционную инстанцию 13 декабря.
Министр отметил, что он надеется на удовлетворение апелляционной жалобы.
Источник: Українські новини
18:42