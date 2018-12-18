Кабмин выделит Киеву деньги на строительство метро на Виноградарь

Кабинет министров во вторник, 18 декабря, выделит 2,5 млрд грн для строительства линии метро на столичный массив Виноградарь. Об этом в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает УНИАН.



"Мы сегодня примем решение о том, чтобы поддержать один очень важный инфраструктурный проект столицы - строительство метро на Виноградарь. Сегодня мы принимаем решение, и 2,5 миллиарда гривен правительственной поддержки будут направлены на то, чтобы столица могла реализовать этот проект", - сказал премьер.



20 ноября КП Киевский метрополитен заключил договор о строительстве метро на Виноградарь с победителем тендера ОАО Киевметрострой. В рамках первой очереди работ на участке длиной почти четыре километра предполагается строительство двух станций - Мостицкая и Проспект Правды - и ответвления в сторону станции Виноградарь для дальнейшего продолжения линии. Работы продлятся до 2021 года, а их бюджет составляет 5,993 миллиарда гривен.

