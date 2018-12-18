Кабмин выделит Киеву деньги на строительство метро на Виноградарь

Кабмин выделит Киеву деньги на строительство метро на Виноградарь

Кабинет министров во вторник, 18 декабря, выделит 2,5 млрд грн для строительства линии метро на столичный массив Виноградарь. Об этом в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает УНИАН.

"Мы сегодня примем решение о том, чтобы поддержать один очень важный инфраструктурный проект столицы - строительство метро на Виноградарь. Сегодня мы принимаем решение, и 2,5 миллиарда гривен правительственной поддержки будут направлены на то, чтобы столица могла реализовать этот проект", - сказал премьер.

20 ноября КП Киевский метрополитен заключил договор о строительстве метро на Виноградарь с победителем тендера ОАО Киевметрострой. В рамках первой очереди работ на участке длиной почти четыре километра предполагается строительство двух станций - Мостицкая и Проспект Правды - и ответвления в сторону станции Виноградарь для дальнейшего продолжения линии. Работы продлятся до 2021 года, а их бюджет составляет 5,993 миллиарда гривен.