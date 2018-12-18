Япония научится воевать в космосе, под водой и в интернете из-за Китая

Япония усилит свои оборонные способности в киберпространстве и космосе. Об этом говорится в новом 10-летнем плане национальной обороны страны, передает The Japan Times.



Силы самообороны Японии впервые включили в документ космическую и киберсферу. Такие меры должны «фундаментально изменить оборонную стратегию», которая до этого сосредотачивалась на сухопутных, морских и воздушных сферах. Отмечается, что наращивание военной мощи Китая в Южно-Китайском и других морях, а также в космосе и киберпространстве вызывает сильную обеспокоенность в Токио.



Целью усиления в киберсфере является возможность противостоять нападениям из за рубежа. Отмечается, что в международном праве нет четкого определения кибератаки, поэтому понять, при каких обстоятельствах силы самообороны могут начать ответные действия, будет довольно сложно.



В космосе Япония намерена сократить отставание от других стран. Впервые в силах самообороны будет создано космическое подразделение. В то же время правительство планирует инвестировать в развитие технологий искусственного интеллекта и подводных беспилотников.

