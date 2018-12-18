Россия не сможет одолеть Украину - Кравчук

Первый президент Украины Леонид Кравчук выразил мнение, что в случае оккупации всей территории Украины Россия перестала бы существовать уже в течение года. "Украину никто не сможет одолеть, я вам скажу искренне. Если бы сейчас Россия сошла с ума и пришла в Украину, оккупировала ее, то через год России бы не стало.



Потому что в Украину надо привести половину войска, почти 70% бюджета, чтобы ее держать в покое, а это непросто. Она (Россия - ИФ) с Крымом не может справиться, а Украину она держать не сможет", - сказал он журналистам во вторник в Киеве.



По словам Л.Кравчука, руководство России понимает последствия своих действий.

