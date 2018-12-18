Рада намерена переименовать военкоматы

Верховная Рада намерена разрешить Министерству обороны создать центры комплектования и социальной поддержки на базе военный комиссариатов.



За принятие законопроекта №9285 за основу проголосовали 227 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські новини.



Документ предлагает реформировать систему военных комиссариатов путем создания на их базе территориальных центров комплектования и социальной поддержки.



Кроме того, в блоке определения основных терминов закона "Об обороне Украины" устанавливается, что территориальные центры комплектования и социальной поддержки обеспечивают комплектование личным составом Вооруженных сил и других созданных в соответствии с законодательством военных формирований, исполнение законодательства по вопросам воинской службы, мобилизационной подготовки и мобилизации, администрирование и ведение базы данных Единого государственного реестра военнообязанных.

