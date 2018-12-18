Ющенко: Нужно навести порядок в нашем духовном доме

Третий президент Украины Виктор Ющенко убеждён, что украинский парламент должен дать четкое определение Православной церкви Украины и филиалам заграничных церквей.



"У нас есть полная автокефалия, осталось только навести порядок в своём духовном доме. Я думаю, что если мы начнём с того, что в парламенте будут чётко сформулированы дефиниции того, что есть Украинская православная церковь, а что является филиалами заграничных церквей", - сказал он журналистам во вторник в Киеве.



По словам В.Ющенко, Украинская православная церковь (Московского патриархата) должна быть переименована в филиал Русской православной церкви в Украине.

