Кабмин разделил ГФС на налоговую и таможенную службы

Кабинет министров разделил Государственную фискальную службу (ГФС) на Государственную налоговую и Государственную таможенную службы, сообщило Министерство финансов на сайте во вторник. "Реформа ГФС создаст основу для демилитаризации налоговых органов, улучшит качество сервисов, предоставляемых налогоплательщикам, повысит прозрачность и подотчетность работы налоговых и таможенных органов", - цитирует пресс-служба ведомства замминистра финансов Сергея Верланова.



Как уточнило министерство, согласно утвержденной концепции реформы ГФС, налоговая милиция войдет в состав Государственной налоговой службы. Обе службы будут созданы как отдельные центральные органы исполнительной власти, координируемые Кабмином через министра финансов.



Для реорганизации ГФС создадут комиссию, которую возглавит С.Верланов.



Конкурс на руководителей обеих служб Кабмин намерен провести в течение трех месяцев после утверждения правительственного постановления, сообщает министерство.



Постановление учитывает рекомендации МВФ, добавил Минфин.

