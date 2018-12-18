В киевской школе учительница написала на лбу ученика "лох"

В киевской школе № 287 учительница младших классов поиздевалась над одним из учащихся. После этого парень стал жертвой буллинга.



Об этом в Facebook-сообществе "Батьки SOS" сообщила мать ученика Виктория Акимова. "Добрый день! В прошлом году (в сентябре 2017 года) мой сын был в 4-м классе. Киев, школа 287. Учительница моего сына написала на лбу красной пастой "лох", поставила перед всем классом, чтобы ребята посмеялись. После чего сын пошел в туалет, чтобы отмыть лоб. Об этом инциденте мы не знали, потому что сын побоялся нам рассказать. Узнали случайно от одноклассников сына", - написала женщина.



По ее словам, учительница сначала пыталась отказаться от разговора с родителями, но после того, как муж направился к директору, остановила его и все-таки решила поговорить. "Приняли решение, что учитель извинится перед всем классом за содеянное. Мы думали, что на этом история закончится, но, к сожалению, сын уже в 5-м классе, а после того случая слово "лох" стало в классе популярным и сын постоянно слышит его то от одного, то от другого ученика", - добавила Акимова.



А на прошлой неделе даже дошло до драки. "Со своей учительницей младших классов сын также периодически встречается в школе. Она позволяет себе кричать вслед моему ребенку "интернат за тобой плачет". То есть учительница так ничего и не поняла. Что нельзя оскорблять и унижать детей в школе", - резюмировала возмущена мать.

