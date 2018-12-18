Проект Worldcore мошенника Павла Крымова признал окончательный SCAM
Последний путь Worldcore — от провального ICO до ареста организатора аферыWorldcore — якобы чешская финтех компания, предоставляющая услуги своей платёжной системы. Но под личиной легального проекта скрывается очередная афера мошенников Павла Крымова и Владимира Лозовицкого.
В 2017 году Worldcore провела ICO. Собрав деньги вкладчиков под обещания развития, контора прекратила вести операционную деятельность. По состоянию на декабрь 2018 года ни один пункт дорожной карты не был выполнен, а цена токена WRC лежит на дне.
Финальные дни Worldcore: делистинги, фальш и негативные отзывыICO фирмы закончилось в декабре 2017 года. Компания сообщала, что ей удалось привлечь более $25 000 000. Нет никаких оснований верить этой информации. Официальных данных о результатах ICO Worldcore не предоставила.
В начале 2018 токен WRC стал торговаться на биржах. Он стартовал с цены в 10 центов — столько же коин стоил во время ICO.
Но вскоре Павел Крымов провёл папм актива. Его результаты были впечатляющими: WRC вырос до 50 центов.
Затем цена менялась, но в целом была высокой. Так продолжалось до весны, когда вследствие дампа и сообщений об аресте Крымова монета опустилась на дно графика.
Уже в марте за неё давали 3 цента.
Летом — ещё меньше.
После того, как Крымов и Лозовицкий украли деньги вкладчиков во время пампа, работа проекта была поставлена на паузу. Это, в частности, выразилось в отсутствии реализации дорожной карты.
В свою очередь, саботаж аферы привёл к ухудшению положения токена WRC. Он не попал ни на одну крупную биржу, провалив всевозможные конкурсы и голосования за листинг на Binance, Coinex и других площадках.
В августе маркетплейс OKEx убрал WRC со своей главной страницы. Таким образом, актив стал недоступным для инвесторов.
В ноябре эта же биржа удалила валютную пару WRC/USDT.
Сейчас WRC торгуется всего на 4 площадках. Активность присутствует лишь на одной из них — Sistemkoin.
По состоянию на 17 декабря цена WRC составляет $0,002931. Напомним, что первоначально его покупали за 10 центов, а во время пампа — по 55 за единицу.
Помимо провала токена и отсутствия развития, летом стало известно, что подставной директор Worldcore Алексей Насонов врал о наличии у него высшего образования. В результате расследования выяснилось, что мошенник закончил сомнительный чешский ВУЗ UniMFA. У данного учреждения нет лицензии Министерства образования Чехии, а сооснователям университета заявлена Марианна Лузанова. Она же фигурирует в уставных документах Worldcore. Получается, что диплом Алексея Насонова не имеет ценности и является подделкой.
Также в интервью финансовому блоггеру Насонов сообщил, что не создавал аферу Worldcore. Дроп подтвердил, что это проект Павла Крымова.
На весну 2019 году назначены первые выплаты инвесторам, которые вложились в ICO Worldcore и стали акционерами проекта. Остаётся открытым вопрос — с чего Крымов и его подельник Лозовицкий будут отдавать деньги?
19:04